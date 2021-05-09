Канело победил Сандерса и объединил три чемпионских пояса
Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса на боксерском ринге. Так он объединил три чемпионских пояса.
Об этом сообщает ESPN.
Поединок состоялся на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США). На кону стояли титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO.
Сондерс в декабре выиграл единогласным решением судей у соотечественника Мартина Мюррея (39–6–1, 17 КО), защитив пояс чемпиона WBO. Канело выходил на ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21–3, 12 КО).
Весь бой феноменальный Канело доминировал в ринге, и в 8-м раунде его перевес стал решающим. Альварес просто избивал соперника, и на следующий раунд тот уже не вышел.