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Всі кандидати у непостійні члени Радбезу ООН є партнерами України, - Зеленський

Новини » Політика     21.06.2020 - 22:26
Всі кандидати у непостійні члени Радбезу ООН є партнерами України, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Партнерство не залежить від результатів голосування

Усі країни, які були кандидатами у непостійні члени Ради безпеки ООН, є партнерами України. Канада також є партнером України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.

За словами Зеленського, країни-кандидати є партнерами України незалежно від результатів голосування, яке було таємним.

"Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство в Радбезі ООН, вони всі є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Радбезі ООН", - заявив глава держави.

Нагадаємо, непостійними членами Радбезу ООН стали Джібуті, Індія, Ірландія, Канада, Кенія, Мексика та Норвегія. Ці країни будуть в Радбезі ООН у період з 2021 по 2022 рік. Головою 75-ї сесії Генеральної асамблеї був обраний турецький політик Волкан Бозкир.

Вибори непостійних членів Ради Безпеки ООН відбулися 18 червня та були першими за чотири місяці карантину.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийООН
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