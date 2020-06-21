Все кандидаты в непостоянные члены Совбеза ООН являются партнерами Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Партнерство не зависит от результатов голосования

Все страны, которые были кандидатами в непостоянные члены Совета безопасности ООН, являются партнерами Украины. Канада также является партнером Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Globe and Mail.

По словам Зеленского, страны-кандидаты являются партнерами Украины независимо от результатов голосования, которое было тайным.

"Это структура тайного голосования, и хочу вам сказать, что все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совбезе ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совбезе ООН", - заявил глава государства.

Напомним, непостоянными членами Совбеза ООН стали Джибути, Индия, Ирландия, Канада, Кения, Мексика и Норвегия. Эти страны будут в Совбезе ООН в период с 2021 по 2022 год. Председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи был избран турецкий политик Волкан Бозкир.

Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН состоялись 18 июня и были первыми за четыре месяца карантина.

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Автор: Дмитрий Левицкий