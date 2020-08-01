Кандидатуру Фокіна в ТКГ запропонував Єрмак, - Кравчук

Проведення кадрових змін в українській делегації Тристоронньої контактної групи було пропозицією керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Єрмак також запропонував кандидатуру першого прем'єра України Вітольда Фокіна.

Про це розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, Фокін народився та жив на Донбасі, тому знає, що потрібно його мешканцям.

"Він там народився, там жив, знає ситуацію. Звичайно, така людина потрібна, тому що людина повинна знати ситуацію там, філософію людей, чого вони хочуть. А ми ж не можемо пропонувати варіанти Донбасу, не знаючи, чого вони хочуть, на які б ми могли компроміси піти, на які ні", - пояснив він.

Нагадаємо, після призначення, Кравчук заявив, що не виключає кадрові зміни в українській делегації в ТКГ. У п'ятницю, 31 липня, Кравчук розповів, що до делегації може приєднатися перший прем'єр України Фокін.

Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна Кравчук розповів, які завдання йому поставив президента, а також про "червоні лінії" у переговорах щодо Донбасу.