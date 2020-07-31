Учасником ТКГ може стати екс-прем'єр Фокін, - Кравчук

Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel)

Зараз з Вітольдом Фокіним ведуться переговори

Учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Зараз з ним ведуться переговори.

Про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі каналу "Україна 24".

"Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, який відомий в Україні - Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. І ми хотіли б мати в групі людини, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть ", - заявив він.

При цьому він додав, що учасники української делегації планують зібратися 3 серпня.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Кравчука головою української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, Леонід Кравчук назвав два можливих компроміси для Донбасу.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Леонід Кравчук розповів про завдання від президента і "червоні лінії" у переговорах по Донбасу.