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В парламенте Молдовы проходили обыски по делу о госизмене и шпионаже для РФ

Среда 31 июля 2024 17:36
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В парламенте Молдовы проходили обыски по делу о госизмене и шпионаже для РФ Иллюстративное фото: в парламенте Молдовы прошли обыски по делу о госизмене (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Кишиневе сотрудники Службы разведки и безопасности вместе с прокуратурой проводят обыски в здании парламента Молдовы в рамках уголовного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По предварительным данным, обыски проходят в рамках уголовного дела под процессуальным руководством прокуроров Главной прокуратуры по борьбе с преступностью и особо важным делам.

"В настоящее время производство осуществляется в рамках уголовного дела под руководством прокуроров Прокуратуры по вопросам борьбы с преступностью и особых дел (PCCOCS), и мы вернемся к вам с более подробной информацией позже сегодня", - рассказала пресс-секретарь Службы информации и безопасности Даниэла Минзат.

По данным СМИ, следственные действия происходят по делу о шпионаже, возбужденном против руководителя юридического департамента парламента Иона Крянге. Отмечается, что он был пойман с поличным, во время передачи информации сотрудникам посольства России в Кишиневе.

Скандалы с предателями в Молдове

Ранее стало известно, что эксначальник Генштаба армии Молдовы Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию после начала вторжения РФ в Украину. В частности, это были данные о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Позже он стал работать в представительстве ООН по делам беженцев в Кишиневе. Однако впоследствии в СМИ появилась статья о том, что Горган передавал российской разведке секретную информацию. Поэтому он был отстранен от должности в ООН.

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Российская Федерация Молдова Госизмена
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