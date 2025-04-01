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Кандидат Трампа на высшую военную должность поддержал поставки оружия Украине

Вашингтон, Вторник 01 апреля 2025 20:43
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Кандидат Трампа на высшую военную должность поддержал поставки оружия Украине Фото: Дэн Кейн, кандидат на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США (flickr by Virginia Guard Public Affairs)
Автор: Иван Носальский

Генерал Дэн Кейн, которого номинировали на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США, поддержал предоставление Украине военной помощи.

Как передает РБК-Украина, слова Кейна приводит Bloomberg.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин продолжит войну против Украины в 2025 году, "несмотря на большие потери в результате продолжающихся операций". Глава Кремля считает конфликт "выгодным для себя".

"Путин остается приверженным достижению своих целей в Украине, включая обеспечение территориальных приобретений и принуждение Украины к нейтралитету", - добавил он.

Также Кейн подчеркнул, что поддерживает идею передачи Украине военной помощи, но США "должны сосредоточиться на тех уникальных возможностях, которые могут предоставить только США, в то время как Европа увеличит свою долю поддержки".

Стоит заметить, что администрация президента США Дональда Трампа не принимала решений о передаче Украине военной помощи. Пока что украинские защитники получают помощь, которая была одобрена еще администрацией Джо Байдена.

Трамп номинировал Кейна

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в феврале уволил главу Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.

После этого американский лидер номинировал на эту должность командующего генерал-лейтенанта ВВС Джона Дэна Кейна.

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