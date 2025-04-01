Кандидат Трампа на высшую военную должность поддержал поставки оружия Украине
Генерал Дэн Кейн, которого номинировали на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США, поддержал предоставление Украине военной помощи.
Как передает РБК-Украина, слова Кейна приводит Bloomberg.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин продолжит войну против Украины в 2025 году, "несмотря на большие потери в результате продолжающихся операций". Глава Кремля считает конфликт "выгодным для себя".
"Путин остается приверженным достижению своих целей в Украине, включая обеспечение территориальных приобретений и принуждение Украины к нейтралитету", - добавил он.
Также Кейн подчеркнул, что поддерживает идею передачи Украине военной помощи, но США "должны сосредоточиться на тех уникальных возможностях, которые могут предоставить только США, в то время как Европа увеличит свою долю поддержки".
Стоит заметить, что администрация президента США Дональда Трампа не принимала решений о передаче Украине военной помощи. Пока что украинские защитники получают помощь, которая была одобрена еще администрацией Джо Байдена.
Трамп номинировал Кейна
Напомним, президент США Дональд Трамп еще в феврале уволил главу Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна.
После этого американский лидер номинировал на эту должность командующего генерал-лейтенанта ВВС Джона Дэна Кейна.
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