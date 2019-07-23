ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кандидат від "Слуги народу" також програв на окрузі Пашинського

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 00:03
Кандидат від "Слуги народу" також програв на окрузі Пашинського
Фото: Володимир Арешонков (facebook.com)

Перемогу здобув чинний нардеп від БПП

За результатами підрахунку 99,66% протоколів на позачергових виборах в Раду по округу №64 в Житомирській області перемагає народний депутат 8 скликання Володимир Арешонков, який набрав 27,64% голосів. Про це свідчать дані ЦВК. 

 За попередніми даними, на окрузі перемагав В'ячеслав Сигачев від політпартії "Слуга народу". Однак Арешонков обійшов його на понад 600 голосів. Сергій Пашинський посів третє місце по округу, набравши 14 266 голосів (17,92%).

Раніше повідомлялося, що Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64 після проведення позачергових виборів у Верховну раду. 

Зазначалося, що рішення направити в місто Коростень спецназ було прийнято після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій - в окружну виборчу комісію №64, яка розташована в Коростені.

РБК-Україна писало, що за результатами виборів до Ради народний депутат Богдан Дубневич не зміг переобратися в парламент наступного скликання. Водночас, за результатами виборів до Ради нардеп Ярослав Дубневич взяв більшість на своєму окрузі.

Вибори в Раду пройшли з дотриманням основних прав та свобод, - G7 Святаш програв вибори кандидату від "Слуги народу"
Новини України Порошенко Зеленський выборыСергій Пашинський
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся