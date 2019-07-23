Кандидат від "Слуги народу" також програв на окрузі Пашинського

Фото: Володимир Арешонков (facebook.com)

Перемогу здобув чинний нардеп від БПП

За результатами підрахунку 99,66% протоколів на позачергових виборах в Раду по округу №64 в Житомирській області перемагає народний депутат 8 скликання Володимир Арешонков, який набрав 27,64% голосів. Про це свідчать дані ЦВК.

За попередніми даними, на окрузі перемагав В'ячеслав Сигачев від політпартії "Слуга народу". Однак Арешонков обійшов його на понад 600 голосів. Сергій Пашинський посів третє місце по округу, набравши 14 266 голосів (17,92%).

Раніше повідомлялося, що Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64 після проведення позачергових виборів у Верховну раду.

Зазначалося, що рішення направити в місто Коростень спецназ було прийнято після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій - в окружну виборчу комісію №64, яка розташована в Коростені.

РБК-Україна писало, що за результатами виборів до Ради народний депутат Богдан Дубневич не зміг переобратися в парламент наступного скликання. Водночас, за результатами виборів до Ради нардеп Ярослав Дубневич взяв більшість на своєму окрузі.