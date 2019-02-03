Кандидат від "Сили людей" подав документи до ЦВК

Документи до ЦВК подав Дмитро Гнап

Представитель политической партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, Гнап лично пришел в Центризбирком и подал заявление о выдвижении, соответствующие документы и платежку об уплате взноса.

По его словам, он выдвигается от политической партии "Сила людей".

Отметим, сегодня, 3 февраля, последний день для подачи документов в ЦИК.

Напомним, что 20 января политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа кандидатом на выборы президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина, с начала предвыборной кампании документы для регистрации кандидатами в президенты в Центральную избирательную комиссию подали более 70 человек. По словам пресс-секретаря ЦИК Константина Хивренко, комиссия уже зарегистрировала 28 человек кандидатами в президенты.

Добавим, что за прошедшие сутки, 2 февраля, документы для регистрации кандидатом на должность президента в Центральную избирательную комиссию принесли более 10 человек. Среди них представители от политических партий, среди которых Андрей Новак от партии "Патриот", Василий Журавлев от политической партии "Стабильность", Сергей Кривонос от политической партии "Воины АТО".