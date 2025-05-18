Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий – кто он и почему критикует Украину

Кароль Навроцкий выдвигается в президенты Польши на выборах 18 мая при поддержке оппозиционной партии "Право и справедливость". Историк и глава Института нацпамяти в вопросе польско-украинских отношений отметился резонансными заявлениями о Волынской трагедии. Также Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО и ЕС.
Подробнее о кандидате на президентских выборах в Польше Кароле Навроцком – на РБК-Украина.
Главное:
Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске в семье рабочих.
Его отец Ричард был токарем и участвовал в оппозиционной деятельности во времена Польской Народной Республики, был членом профсоюза "Солидарности", а мать Элизабет работала в типографии.
Кароль Навроцкий учился в родном городе. В 2003 получил степень специалиста по управлению персоналом в Высшей школе бизнеса и администрирования в Гданьске.
В том же году начал обучение в Институте истории Гданьского университета, где в 2008 получил степень магистра истории, а через 5 лет – степень доктора гуманитарных наук.
В 2023 году, уже будучи президентом Института национальной памяти, он завершил обучение по программе International MBA по стратегии, управлению программами и проектами в Гданьском политехническом университете.
В юности Кароль Навроцкий активно занимался спортом. Он играл в футбол за юношеские команды, а также успешно выступал на боксерских турнирах. В 2004 году стал победителем турнира по боксу на Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг.
Позже он был игроком и капитаном футбольной команды "Экс-Седльце Гданьск", а в 2010 году даже основал секцию боевых искусств.
Профессиональная деятельность Кароля Навроцкого долгое время была связана с образованием, историей Польши и политикой национальной памяти:
Карьера Навроцкого сопровождалась несколькими скандалами. В феврале 2024 Российская Федерация объявила его в розыск по уголовным обвинениям в связи с демонтажем памятников Красной армии в Польше. Обвинения касаются его присутствия при демонтаже памятника в Глубчицах.
Во время избирательной кампании 2025 появились публикации в национальных СМИ, которые указывали на возможные контакты Кароля Навроцкого с представителями криминального мира и хулиганскими или неонацистскими группировками.
Навроцкий в ответ заявил, что как историк занимался, в частности, ресоциализацией преступников, проводил занятия в тюрьмах, а как спортсмен встречался в боксерских залах с разными людьми, в том числе с криминальным прошлым.
В 2018 году Кароль Навроцкий под псевдонимом Тадеуш Батыр опубликовал книгу "Исповедь Никося из могилы", которая является биографией известного польского гангстера Никодема "Никося" Скотарчика.
После публикации появились сообщения о том, что в интервью под псевдонимом Батыра Навроцкий хвалил свои исследования, называя их "глубокими" и отмечая, что именно его труд вдохновил автора на создание книги. Сам Навроцкий пытался скрыть свое авторство, публикуя сообщения в социальных сетях о встрече с Тадеушем Батыром и получении от него автографа.
24 ноября прошлого года Партия "Право и справедливость" (PiS) объявила о поддержке Кароля Навроцкого как независимого кандидата на президентских выборах 2025.
Навроцкого также официально поддержал Независимый профсоюз "Солидарность", а в апреле 2025 действующий президент Анджей Дуда публично заявил о своей поддержке его кандидатуры.
24 ноября 2024 Навроцкий официально стал кандидатом в президенты Польши. Его политическая программа, представленная как "План 21", включает обещания относительно налоговой реформы, в частности о снижении НДС.
Он также обещает создание Фонда прорывных технологий, законодательную инициативу строительства Центрального коммуникационного порта, возвращение домашних заданий в школах и бесплатные уроки перед получением водительских прав.
Кроме того, во время митингов и встреч Навроцкий выступал против обязательной вакцинации взрослых и детей, поддерживал запрет на аборты, высказывался против легализации гражданских партнерств.
Интересно, что в мае 2025 года Кароль Навроцкий совершил визит в Соединенные Штаты, где встретился с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп публично заявил, что Навроцкий "обязательно победит" на выборах. Эта встреча вызвала значительный резонанс в польских СМИ и политических кругах, особенно на фоне критики Навроцким европейских политиков.
Рейтинги Кароля Навроцкого накануне выборов свидетельствуют, что он является одним из лидеров президентской гонки. Согласно опросу IBRiS, в мае 2025 Навроцкий набрал 23,6% поддержки, что дает высокие шансы на выход во второй тур.
Кароль Навроцкий имеет противоречивое отношение к Украине, и главное внимание уделяет историческим темам – особенно Волынской трагедии.
Он неоднократно заявлял, что вопрос эксгумации и памяти польских жертв событий на Волыни является ключевым для польско-украинских отношений и должен быть решен прежде, чем говорить о полноценном сотрудничестве и интеграции.
"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – подчеркнул Кароль Навроцкий в эфире Polsat News в январе 2025.
Таким образом, Навроцкий высказывается против членства Украины в НАТО и Европейском Союзе до решения исторических проблем, считая, что Украина должна признать ответственность за "геноцид поляков на Волыни".
Стоит отметить, что Украина и Польша договорились о перезахоронении жертв Волынской трагедии. Первая за многие годы эксгумация началась 24 апреля на территории Тернопольской области.
Заявление Навроцкого в январе 2025 вызвало критическую реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если Украина не будет в ЕС и НАТО, то Навроцкому придется "с оружием в руках защищать свою страну от России".
Относительно войны РФ против Украины Навроцкий поддерживает ее завершение мирным соглашением, однако считает, что вопрос территориальных уступок должен решаться при участии европейского сообщества и самой Украины.
При этом во время избирательной кампании он возложил общую ответственность за российское вторжение на "европейские элиты", в частности, на Дональда Туска.
"Я хотел бы напомнить вам, что Европа сегодня находится в хаосе, вызванном решениями европейских элит по отношению к Владимиру Путину, которые принесли нам войну и нападение Российской Федерации на Украину", – сказал Навроцкий в феврале этого года.
Он также заявил, что "Европа на многие годы погрязла в субсидировании Российской Федерации, которая и начала войну". За эти скандальные высказывания польские политики и медиа назвали Кароля Навроцкого "голосом Путина".
Кандидат в президенты Польши называет агрессию РФ против Украины террором: "Россия является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор".
В то же время, его визит в Москву в 2018 году, уже после оккупации Крыма и части Донбасса, на научную конференцию, организованную за государственные средства и без публичных отчетов, вызвал волну критики. В частности, во время предвыборных дебатов другой кандидат в президенты, Рафал Тшасковский, напомнил об этой поездке и заявил, что Навроцкий повторяет слова российской пропаганды.
На тех же дебатах Кароль Навроцкий сказал, что хотел бы, как глава Польши, быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС. По его мнению, переговоры по Украине как будущие, так и текущие должны содержать польский компонент. При этом Навроцкий добавил, что как президент он будет руководствоваться принципом "сначала Польша, прежде всего – поляки".
Президентские выборы в Польше назначены на воскресенье, 18 мая 2025. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши примет присягу 6 августа 2025.
Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку закон позволяет занимать этот пост не более двух сроков.
Среди основных претендентов на пост президента рассматриваются: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция", кандидат от партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий и представитель ультраправой политической силы "Конфедерация" Славомир Менцен.
При подготовке использовались: публикации gazeta.pl, wiadomosci, TVN 24, Polsat News, публичные заявления Кароля Навроцкого, заявление президента Украины Владимира Зеленского, данные из Wikipedia.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.