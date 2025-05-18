Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий – кто он и почему критикует Украину

Главное:

Кто такой Кароль Навроцкий?

Каким был карьерный путь кандидата в президенты?

Что известно об участии Кароля Навроцкого в выборах 2025?

Что Навроцкий говорил об Украине?

Кто такой Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске в семье рабочих.

Его отец Ричард был токарем и участвовал в оппозиционной деятельности во времена Польской Народной Республики, был членом профсоюза "Солидарности", а мать Элизабет работала в типографии.

Кароль Навроцкий учился в родном городе. В 2003 получил степень специалиста по управлению персоналом в Высшей школе бизнеса и администрирования в Гданьске.

В том же году начал обучение в Институте истории Гданьского университета, где в 2008 получил степень магистра истории, а через 5 лет – степень доктора гуманитарных наук.

В 2023 году, уже будучи президентом Института национальной памяти, он завершил обучение по программе International MBA по стратегии, управлению программами и проектами в Гданьском политехническом университете.

В юности Кароль Навроцкий активно занимался спортом. Он играл в футбол за юношеские команды, а также успешно выступал на боксерских турнирах. В 2004 году стал победителем турнира по боксу на Кубок Польши среди юниоров в весовой категории до 91 кг.

Позже он был игроком и капитаном футбольной команды "Экс-Седльце Гданьск", а в 2010 году даже основал секцию боевых искусств.

Карьера Кароля Навроцкого

Профессиональная деятельность Кароля Навроцкого долгое время была связана с образованием, историей Польши и политикой национальной памяти:

2009 – 2017: Работник Института национальной памяти (IPN).

2011 – 2017: Председатель районного совета Седльце в Гданьске.

2013 – 2017: Руководитель Отдела народного образования IPN в Гданьске.

2017 – 2021: Директор Музея Второй мировой войны в Гданьске.

2021 – до сегодня: Президент Института национальной памяти.

Карьера Навроцкого сопровождалась несколькими скандалами. В феврале 2024 Российская Федерация объявила его в розыск по уголовным обвинениям в связи с демонтажем памятников Красной армии в Польше. Обвинения касаются его присутствия при демонтаже памятника в Глубчицах.

Фото: Кароль Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти Польши (facebook.com/Nawrocki25)

Во время избирательной кампании 2025 появились публикации в национальных СМИ, которые указывали на возможные контакты Кароля Навроцкого с представителями криминального мира и хулиганскими или неонацистскими группировками.

Навроцкий в ответ заявил, что как историк занимался, в частности, ресоциализацией преступников, проводил занятия в тюрьмах, а как спортсмен встречался в боксерских залах с разными людьми, в том числе с криминальным прошлым.

В 2018 году Кароль Навроцкий под псевдонимом Тадеуш Батыр опубликовал книгу "Исповедь Никося из могилы", которая является биографией известного польского гангстера Никодема "Никося" Скотарчика.

После публикации появились сообщения о том, что в интервью под псевдонимом Батыра Навроцкий хвалил свои исследования, называя их "глубокими" и отмечая, что именно его труд вдохновил автора на создание книги. Сам Навроцкий пытался скрыть свое авторство, публикуя сообщения в социальных сетях о встрече с Тадеушем Батыром и получении от него автографа.

Участие в президентских выборах 2025

24 ноября прошлого года Партия "Право и справедливость" (PiS) объявила о поддержке Кароля Навроцкого как независимого кандидата на президентских выборах 2025.

Навроцкого также официально поддержал Независимый профсоюз "Солидарность", а в апреле 2025 действующий президент Анджей Дуда публично заявил о своей поддержке его кандидатуры.

24 ноября 2024 Навроцкий официально стал кандидатом в президенты Польши. Его политическая программа, представленная как "План 21", включает обещания относительно налоговой реформы, в частности о снижении НДС.

Он также обещает создание Фонда прорывных технологий, законодательную инициативу строительства Центрального коммуникационного порта, возвращение домашних заданий в школах и бесплатные уроки перед получением водительских прав.

Кроме того, во время митингов и встреч Навроцкий выступал против обязательной вакцинации взрослых и детей, поддерживал запрет на аборты, высказывался против легализации гражданских партнерств.

Интересно, что в мае 2025 года Кароль Навроцкий совершил визит в Соединенные Штаты, где встретился с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп публично заявил, что Навроцкий "обязательно победит" на выборах. Эта встреча вызвала значительный резонанс в польских СМИ и политических кругах, особенно на фоне критики Навроцким европейских политиков.

Фото: Встреча Кароля Навроцкого и Дональда Трампа (facebook.com/Nawrocki25)

Рейтинги Кароля Навроцкого накануне выборов свидетельствуют, что он является одним из лидеров президентской гонки. Согласно опросу IBRiS, в мае 2025 Навроцкий набрал 23,6% поддержки, что дает высокие шансы на выход во второй тур.

Отношение к Украине

Кароль Навроцкий имеет противоречивое отношение к Украине, и главное внимание уделяет историческим темам – особенно Волынской трагедии.

Он неоднократно заявлял, что вопрос эксгумации и памяти польских жертв событий на Волыни является ключевым для польско-украинских отношений и должен быть решен прежде, чем говорить о полноценном сотрудничестве и интеграции.

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – подчеркнул Кароль Навроцкий в эфире Polsat News в январе 2025.

Таким образом, Навроцкий высказывается против членства Украины в НАТО и Европейском Союзе до решения исторических проблем, считая, что Украина должна признать ответственность за "геноцид поляков на Волыни".

Стоит отметить, что Украина и Польша договорились о перезахоронении жертв Волынской трагедии. Первая за многие годы эксгумация началась 24 апреля на территории Тернопольской области.

Фото: во время президентской кампании Навроцкий делал резкие заявления об Украине (facebook.com/Nawrocki25)

Заявление Навроцкого в январе 2025 вызвало критическую реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если Украина не будет в ЕС и НАТО, то Навроцкому придется "с оружием в руках защищать свою страну от России".

Относительно войны РФ против Украины Навроцкий поддерживает ее завершение мирным соглашением, однако считает, что вопрос территориальных уступок должен решаться при участии европейского сообщества и самой Украины.

При этом во время избирательной кампании он возложил общую ответственность за российское вторжение на "европейские элиты", в частности, на Дональда Туска.

"Я хотел бы напомнить вам, что Европа сегодня находится в хаосе, вызванном решениями европейских элит по отношению к Владимиру Путину, которые принесли нам войну и нападение Российской Федерации на Украину", – сказал Навроцкий в феврале этого года.

Он также заявил, что "Европа на многие годы погрязла в субсидировании Российской Федерации, которая и начала войну". За эти скандальные высказывания польские политики и медиа назвали Кароля Навроцкого "голосом Путина".

Кандидат в президенты Польши называет агрессию РФ против Украины террором: "Россия является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор".

В то же время, его визит в Москву в 2018 году, уже после оккупации Крыма и части Донбасса, на научную конференцию, организованную за государственные средства и без публичных отчетов, вызвал волну критики. В частности, во время предвыборных дебатов другой кандидат в президенты, Рафал Тшасковский, напомнил об этой поездке и заявил, что Навроцкий повторяет слова российской пропаганды.

На тех же дебатах Кароль Навроцкий сказал, что хотел бы, как глава Польши, быть за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС. По его мнению, переговоры по Украине как будущие, так и текущие должны содержать польский компонент. При этом Навроцкий добавил, что как президент он будет руководствоваться принципом "сначала Польша, прежде всего – поляки".

Выборы президента в Польше

Президентские выборы в Польше назначены на воскресенье, 18 мая 2025. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши примет присягу 6 августа 2025.

Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку закон позволяет занимать этот пост не более двух сроков.

Среди основных претендентов на пост президента рассматриваются: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция", кандидат от партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий и представитель ультраправой политической силы "Конфедерация" Славомир Менцен.

При подготовке использовались: публикации gazeta.pl, wiadomosci, TVN 24, Polsat News, публичные заявления Кароля Навроцкого, заявление президента Украины Владимира Зеленского, данные из Wikipedia.