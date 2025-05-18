Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький – хто він і чому критикує Україну

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Хто такий Кароль Навроцький?

Яким був кар'єрний шлях кандидата в президенти?

Що відомо про участь Кароля Навроцького у виборах 2025?

Що Навроцький казав про Україну?

Хто такий Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську в родині робітників.

Його батько Річард був токарем та брав участь в опозиційній діяльності в часи Польської Народної Республіки, будучи членом профспілки "Солідарності", а мати Елізабет працювала у друкарні.

Кароль Навроцький навчався у рідному місті. У 2003 здобув ступінь спеціаліста з управління персоналом у Вищій школі бізнесу та адміністрування в Гданську.

Того ж року розпочав навчання в Інституті історії Гданського університету, де у 2008 здобув ступінь магістра історії, а за 5 років – ступінь доктора гуманітарних наук.

У 2023 році, вже будучи президентом Інституту національної пам'яті, він завершив навчання за програмою International MBA зі стратегії, управління програмами та проєктами в Гданському політехнічному університеті.

У юності Кароль Навроцький активно займався спортом. Він грав у футбол за юнацькі команди, а також успішно виступав на боксерських турнірах. У 2004 році став переможцем турніру з боксу на Кубок Польщі серед юніорів у ваговій категорії до 91 кг.

Пізніше він був гравцем і капітаном футбольної команди "Екс-Седльце Гданськ", а у 2010 році навіть заснував секцію бойових мистецтв.

Кар'єра Кароля Навроцького

Професійна діяльність Кароля Навроцького довгий час була пов'язана з освітою, історією Польщі та політикою національної пам'яті:

2009 – 2017: Працівник Інституту національної пам'яті (IPN).

2011 – 2017: Голова районної ради Седльце в Гданську.

2013 – 2017: Керівник Відділу народної освіти IPN у Гданську.

2017 – 2021: Директор Музею Другої світової війни в Гданську.

2021 – дотепер: Президент Інституту національної пам'яті.

Кар'єра Навроцького супроводжувалася кількома скандалами. У лютому 2024 Російська Федерація оголосила його в розшук за кримінальними звинуваченнями у зв'язку з демонтажем пам'ятників Червоній армії в Польщі. Звинувачення стосуються його присутності під час демонтажу пам'ятника в Глубчицях.

Фото: Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам'яті Польщі (facebook.com/Nawrocki25)

Під час виборчої кампанії 2025 року з'явилися публікації в національних ЗМІ, які вказували на можливі контакти Кароля Навроцького з представниками кримінального світу та хуліганськими або неонацистськими угрупованнями.

Навроцький у відповідь заявив, що як історик займався, зокрема, ресоціалізацією злочинців, проводив заняття у в'язницях, а як спортсмен зустрічався у боксерських залах з різними людьми, у тому числі з кримінальним минулим.

У 2018 році Кароль Навроцький під псевдонімом Тадеуш Батир опублікував книгу "Загробна сповідь Нікося", яка є біографією відомого польського гангстера Нікодема "Нікося" Скотарчика.

Після публікації з'явилися повідомлення про те, що в інтерв'ю під псевдонімом Батира Навроцький хвалив власні дослідження, називаючи їх "глибокими" та відзначаючи, що саме його праця надихнула автора на створення книги. Сам Навроцький намагався приховати своє авторство, публікуючи дописи в соціальних мережах про зустріч з "Тадеушем Батиром" та отримання від нього автографа.

Участь у президентських виборах 2025

24 листопада минулого року партія "Право і справедливість" (PiS) оголосила про підтримку Кароля Навроцького як незалежного кандидата на президентських виборах 2025.

Навроцького також офіційно підтримала Незалежна профспілка "Солідарність", а у квітні 2025 чинний президент Анджей Дуда публічно заявив про свою підтримку його кандидатури.

24 листопада 2024 Навроцький офіційно став кандидатом у президенти Польщі. Його політична програма, представлена як "План 21"включає обіцянки щодо податкової реформи, зокрема про зниження ПДВ.

Він також обіцяє створення Фонду проривних технологій, законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту, повернення домашніх завдань у школах та безкоштовні уроки перед отриманням водійських прав.

Крім того, під час мітингів та зустрічей Навроцький виступав проти обов'язкової вакцинації дорослих і дітей, підтримував заборону абортів, висловлювався проти легалізації цивільних партнерств.

Цікаво, що у травні 2025 року Кароль Навроцький здійснив візит до Сполучених Штатів, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп публічно заявив, що Навроцький "обов'язково переможе" на виборах. Ця зустріч викликала значний резонанс у польських ЗМІ та політичних колах, особливо на тлі критики Навроцьким європейських політиків.

Фото: Зустріч Кароля Навроцького та Дональда Трампа (facebook.com/Nawrocki25)

Рейтинги Кароля Навроцького перед виборами засвідчують, що він є одним із лідерів президентської гонки. Згідно з опитуванням IBRiS, у травні 2025 року Навроцький набрав 23,6% підтримки, що дає високі шанси на вихід до другого туру.

Ставлення до України

Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України, і головну увагу приділяє історичним темам – особливо Волинській трагедії.

Він неодноразово заявляв, що питання ексгумації та вшанування пам'яті польських жертв подій на Волині є ключовим для польсько-українських відносин і має бути вирішене перш ніж говорити про повноцінну співпрацю та інтеграцію.

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – наголосив Кароль Навроцький в ефірі Polsat News у січні 2025 року.

Таким чином, Навроцький висловлюється проти членства України в НАТО та Європейському Союзі до розв'язання історичних проблем, вважаючи, що Україна має визнати відповідальність за "геноцид поляків на Волині".

Варто зазначити, що Україна та Польща домовилися про перепоховання жертв Волинської трагедії. Перша за багато років ексгумація розпочалася 24 квітня на території Тернопільської області.

Фото: під час президентської кампанії Навроцький робив різкі заяви про Україну (facebook.com/Nawrocki25)

Заява Навроцького у січні 2025 викликала критичну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського, який заявив, що якщо Україна не буде в ЄС і НАТО, то Навроцькому доведеться "зі зброєю в руках захищати свою країну від Росії".

Щодо війни РФ проти України, Навроцький підтримує її завершення мирною угодою, проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та самої України.

При цьому під час виборчої кампанії він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на "європейські еліти", зокрема на Дональда Туска.

"Я хотів би нагадати вам, що Європа сьогодні перебуває в хаосі, спричиненому рішеннями європейських еліт щодо Володимира Путіна, які принесли нам війну та напад Російської Федерації на Україну", – сказав Навроцький у лютому цього року.

Він також заявив, що "Європа на багато років загрузла в субсидуванні Російської Федерації, яка й розпочала війну". За ці скандальні висловлювання польські політики та медіа назвали Кароля Навроцького "голосом Путіна".

Кандидат у президенти Польщі називає агресію РФ проти України терором: "Росія є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор".

Водночас його візит до Москви у 2018 році, вже після окупації Криму та частини Донбасу, на наукову конференцію, організовану за державний кошт і без публічних звітів, викликав хвилю критики. Зокрема, під час передвиборчих дебатів інший кандидат у президенти, Рафал Тшасковський, нагадав про цю поїздку та заявив що Навроцький наразі повторює слова російської пропаганди.

На тих же дебатах Кароль Навроцький сказав, що хотів би як глава Польщі бути за столом переговорів між США, Росією та Україною від імені ЄС. На його думку, переговори щодо України як майбутні, так і поточні мають містити польський компонент. При цьому Навроцький додав, що як президент він буде керуватися принципом "спочатку Польща, перш за все – поляки".

Вибори президента у Польщі

Президентські вибори в Польщі призначені на неділю, 18 травня 2025. У разі, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур може відбутися 1 червня. Новообраний президент Польщі складе присягу 6 серпня 2025.

Чинний глава держави Анджей Дуда не має права брати участь у виборах втретє, оскільки закон дозволяє обіймати цю посаду не більше двох термінів.

Серед основних претендентів на посаду президента розглядаються: мер Варшави Рафал Тшасковський від партії "Громадянська коаліція", кандидат від партії "Право і Справедливість" Кароль Навроцький та представник ультраправої політичної сили "Конфедерація" Славомір Менцен.

При підготовці використовувалися: публікації gazeta.pl, wiadomosci, TVN 24, Polsat News, публічні заяви Кароля Навроцького, заява президента України Володимира Зеленського, дані з Wikipedia.