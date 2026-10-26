80-летний Лула в четвертый раз стал президентом Бразилии после поражения в первом туре

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов сенатора Флавио Болсонара и получил четвертый срок. После подсчета почти 99% голосов он набрал 51,75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , The Guardian .

За Лулу проголосовали 51,75% избирателей, за Болсонару - 48,25%. Преимущество действующего президента составляет около 4,3 млн. голосов.

В начале октября Лула проиграл первый тур, уступив сопернику примерно 2,2 млн. голосов. С тех пор, как в 1980-х в Бразилию вернулась демократия, кандидат, занявший второе место в первом туре, ни разу не выигрывал второй.

Главным козырем Лулы стала явка. В первом туре рекордные 21% избирателей не пришли на участки, и это ударило именно по его сторонникам, часто живущим далеко от них. Во втором туре неявка снизилась до 19,2%.

Накануне голосования сторонники Лулы провели два самых массовых митинга: более миллиона человек собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, еще больше - на проспекте Паулиста в Сан-Паулу.

Кто такой Флавио Болсонару

45-летний сенатор - сын бывшего президента Жаира Болсонара, которого Лула победил на выборах 2022 года. Впоследствии Болсонар-старший приговорен к 27 годам заключения за попытку государственного переворота, сейчас он находится под домашним арестом. Его сын в случае победы, как ожидалось, мог бы добиться увольнения отца.

Поражение Болсонара - удар и для президента США Дональда Трампа, главного международного союзника этой семьи. Трамп рассчитывал, что Бразилия пополнит список стран Латинской Америки с поддерживающими его лидерами, среди них Аргентина, Чили, Эквадор и Колумбия.