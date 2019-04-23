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Кандидат на пост голови Єврокомісії хоче зупинити "Північний потік 2"


Він упевнений, що газопровід посилить залежність Європи від російського газу

Кандидат на пост голови Єврокомісії і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер пообіцяв заблокувати реалізацію проекту газопроводу "Північний потік - 2", якщо займе цю посаду. Про це повідомляє Polska Times,

Він упевнений, що газопровід посилить залежність Європи від російського газу.

"Нам потрібно більше незалежності від російського газу. В якості глави Єврокомісії я використовую всі норми і закони, щоб заблокувати "Північний потік - 2", - заявив він.

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм. Однак, Данія не змогла назвати терміни рішення за маршрутом "Північного потоку-2".

Також 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни до Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що у Росії не бачать загроз для "Північного потоку-2" через Газову директиву ЄС. Проте тепер для його запуску необхідно створення незалежного від "Газпрому" оператора. Причому оператор повинен пройти сертифікацію Федерального агентства мереж Німеччини під контролем Європейської комісії.

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