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У РФ не бачать загроз для "Північного потоку-2" через Газову директиву ЄС

Новини » Енергетика    04.04.2019 - 16:19
У РФ не бачать загроз для "Північного потоку-2" через Газову директиву ЄС
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

У РФ заявили, що будівництво газопроводу буде продовжено

Постпред Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що газопровід "Північний потік 2" буде побудований в строк, незважаючи на прийняття оновленої Газової директиви ЄС. Про це повідомляють росЗМІ.

Він заявив, що будівництво буде продовжено.

"Представники концерну Nord Stream 2 AG нездоланних перешкод не бачать. Тому я думаю, що з достатньою часткою впевненості можна сказати, що будівництво буде продовжено, і ми розраховуємо, що воно завершиться в строк", - сказав Чижов.

Зазначимо, сьогодні Європейський парламент затвердив проект поправок до Газової директиви Європейського Союзу, яка дозволить Брюсселю розширити можливості по контролю морських газопроводів.

У березні профільний комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалив оновлений варіант європейської Газової директиви з узгодженими раніше країнами ЄС поправками.

Зміни передбачають поширення дії Газової директиви (частина Третього енергопакету ЄС) на газопроводи з третіх країн, але тільки на ті секції, які розташовані на території та в територіальних водах країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це буде означати, що за застосування правил ЄС до цього газопроводу буде відповідати - під наглядом Єврокомісії - Німеччина.

Комітет постійних представників держав ЄС в лютому затвердив проект змін до газового законодавства Євросоюзу.

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