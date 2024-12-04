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Кандидат в канцлеры Германии Мерц планирует посетить Украину "в ближайшие дни"

Среда 04 декабря 2024 22:24
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Кандидат в канцлеры Германии Мерц планирует посетить Украину "в ближайшие дни" Фото: кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (facebook.com/MerzCDU)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц планирует приехать в Украину. Визит может состояться "в ближайшие дни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

По словам Мерца, его поездка в Украину запланирована "в ближайшие несколько дней", а по возвращении он "информирует европейских партнеров" о ее результатах.

Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года - вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Тогда он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что Германия на пороге внеочередных парламентских выборов после того, как в ноябре развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "Свободных демократов".

Сейчас Мерц имеет самые большие шансы стать следующим канцлером Германии. Хотя на этот пост претендует и действующий канцлер Шольц.

К тому же 2 декабря Шольц также посетил Киев. Это был второй визит канцлера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Выборы в Германии

Напомним, в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера (представитель партии СДПГ).

8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил министрам документы об увольнении.

В ответ Шольц заявил о готовности вынести вопрос доверия к правительству на рассмотрение Бундестага. В то же время немецкие оппозиционные партии рассматривают возможность создания новой коалиции с участием партии Шольца, но без его личного участия.

Позже стало известно, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Шольца своим основным кандидатом на пост канцлера на предстоящих федеральных выборах.

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