Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб

На острові вже були евакуйовані понад 2 тис.осіб, серед них близько 500 туристів.

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що військовослужбовці розгорнули евакуацію маломобільних жителів острова.

Потоки лави досягли одного з населених пунктів, розташованих поблизу зони виверження вулкана. Унаслідок події поки ніхто не постраждав.

