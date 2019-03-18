Канадський уряд продовжить військову місію в Україні

Канада продовжить перебування військових інструкторів

Канадское правительство сегодня, 18 марта, сообщит о решении продлить военную миссию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника агентства, министр иностранных дел Канады Христя Фрилянд и министр обороны Харджит Сингх Саджан сделают соответствующее заявление на пресс-конференции.

В частности, издание напоминает, что 200 канадских военных инструкторов работают в Украине с августа 2015 года. За этот период они успели поработать с 10 тыс. украинских военнослужащих. Мандат миссии UNIFER истекает в конце марта 2019 года.

Отметим, целью операции UNIFIER является поддержка Вооруженных сил Украины путем предоставления военного инструктажа и увеличение потенциала для сохранения суверенитета Украины.

Напомним, накануне министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. По словам канадского министра обороны, Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину и помогает укреплять безопасность и стабильность в стране.

Добавим, что 15 марта правительство Канады 15 марта расширило санкционный список в отношении России. Санкции ввели против полпреда президента РФ в Южном округе Владимира Устинова, сына Аркадия Ротенберга Игоря, главы Роскомнадзора Александра Жарова, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Из юридических лиц под санкции попали "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж мост", Объединенная авиастроительная корпорация.