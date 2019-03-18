Канадський уряд продовжить військову місію в Україні

Фото: канадські військові (president.gov.ua)

Канада продовжить перебування військових інструкторів

Канадський уряд сьогодні, 18 березня, повідомить про рішення продовжити військову місію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства, міністр закордонних справ Канади Христя Фрилянд і міністр оборони Харджит Сінгх Саджан зроблять відповідну заяву на прес-конференції.

Зокрема, видання нагадує, що 200 канадських військових інструкторів працюють в Україні з серпня 2015 року. За цей період вони встигли попрацювати з 10 тис. українських військовослужбовців. Мандат місії UNIFER закінчується в кінці березня 2019 року.

Зазначимо, метою операції UNIFIER є підтримка Збройних сил України шляхом надання військового інструктажу і збільшення потенціалу для збереження суверенітету України.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною. За словами канадського міністра оборони, Канада продовжує непохитно підтримувати Україну і допомагає зміцнювати безпеку і стабільність в країні.

Додамо, що 15 березня уряд Канади 15 березня розширив санкційний список щодо Росії. Санкції запровадили проти повпреда президента РФ у Південному окрузі Володимира Устинова, сина Аркадія Ротенберга Ігоря, голови Роскомнагляду Олександра Жарова, голови Росгвардии Віктора Золотова, голови комітету ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачева.

З юридичних осіб під санкції потрапили "Стройгазмонтаж", "Туполєв", "Сухий", "Мить", "Силові машини", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж міст", Об'єднана авіабудівна корпорація.