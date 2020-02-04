Авіакатастрофа в Ірані: глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Мюнхені

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Зустріч пройде на полях Мюнхенської конференції з безпеки

На полях Мюнхенської конференції з безпеки пройде зустріч міністрів закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердили в МЗС України.

Зокрема, в МЗС підтвердили, що такі плани на сьогодні опрацьовуються.

"На полях конференції з безпеки 14-16 лютого планується зустріч глав МЗС країн, громадяни яких загинули в результаті катастрофи літака МАУ", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп

Шампань заявив, що Іран зобов'язаний якомога швидше забезпечити можливість розшифровки чорних ящиків українського літака.

Раніше також повідомлялося, що Україна наполягає на виплаті компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права. До цього Тегеран запропонував компенсацію в сумі 80 тис. доларів за кожного загиблого. Як заявив президент України Володимир Зеленський, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися їх збільшення.

