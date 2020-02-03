Катастрофа МАУ: Україна вимагає виплату компенсацій сім'ям загиблих за нормами міжнародного права

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Україна очікує від іранської сторони неухильного дотримання всіх міжнародних вимог

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що Україна наполягає на виплати відповідних компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО Facebook.

За його словами, Україна очікує від іранської сторони неухильного дотримання всіх міжнародних вимог статті 26 Чиказької конвенції та Додатка 13 до неї в розслідуванні авіакатастрофи літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився 8 січня в Ірані.

"Україна в черговий раз підкреслює свою готовність до максимально тісної співпраці з іранською стороною в питанні розслідування причин трагедії і має для цього всі технічні та наукові можливості, зокрема в питанні дослідження "чорних скриньок", - заявив Данілов.

При цьому він зазначив, що комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу і працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з українськими колегами, які знаходяться в Ірані.

"Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному і повному розслідуванні всіх обставин катастрофи та виплати відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права", - додав Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію на 80 тис. доларів. За його словами, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися її збільшення.