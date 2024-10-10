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Канадские инструкторы обучают военных ВСУ сложным медицинским навыкам, - Генштаб

Фото: украинские военнослужащие проходят обучение по медицине (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Инструкторы из Канады в рамках учебной миссии UNIFIER учат украинских военных сложным медицинским навыкам. В частности, таким, ккоторые увеличивает шансы бойцов выжить после ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Украинские военнослужащие, которые проходят интенсивное обучение под руководством канадских инструкторов и инструкторов медицинского тренировочного подразделения учебной миссии ЮНИФАЕР используют манекены во время обучения сложным медицинским навыкам, таким как установление внутривенной канюли или интубационной трубки", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что эти навыки помогают обеспечить раненым бойцам больше шансов выжить после боевых ранений.

Кроме того, соответствующие тренировки проходят также и в темноте. Это, в свою очередь, помогает воинам Сил обороны Украины отрабатывать свои навыки в неблагоприятных условиях.

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