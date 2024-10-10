Канадские инструкторы обучают военных ВСУ сложным медицинским навыкам, - Генштаб

"Украинские военнослужащие, которые проходят интенсивное обучение под руководством канадских инструкторов и инструкторов медицинского тренировочного подразделения учебной миссии ЮНИФАЕР используют манекены во время обучения сложным медицинским навыкам, таким как установление внутривенной канюли или интубационной трубки", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что эти навыки помогают обеспечить раненым бойцам больше шансов выжить после боевых ранений.

Кроме того, соответствующие тренировки проходят также и в темноте. Это, в свою очередь, помогает воинам Сил обороны Украины отрабатывать свои навыки в неблагоприятных условиях.