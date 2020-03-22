Канадська авіакомпанія скорочує половину персоналу через коронавірус

Канадська авіакомпанія Air Canada скорочує 5100 співробітників через пандемію коронавіруса, наслідком чого стало різке скорочення рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Канадський союз державних службовців, який представляє бортпровідників Air Canada, підтвердив цю новину, заявивши, що звільнення доторкнуться близько 3600 членів екіпажу Air Canada і всіх 1549 його членів, які працюють у філії авіакомпанії Rouge.

Нагадаємо, в МВС України раніше повідомляли, що за звільнення керівникам може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи, а також позбавлення права займати певні посади.

Також РБК-Україна писало, що коронавірус призведе до банкрутства більшість авіакомпаній у всьому світі до кінця травня, якщо влада і керівництво галузі не зроблять узгоджені кроки для уникнення такої ситуації.