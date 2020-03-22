Канадская авиакомпания сокращает половину персонала из-за коронавируса

Канадская авиакомпания Air Canada сокращает 5100 сотрудников из-за пандемии коронавируса, следствием чего стало резкое сокращение рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Канадский союз государственных служащих, который представляет бортпроводников Air Canada, подтвердил эту новость, заявив, что увольнения коснутся около 3600 членов экипажа Air Canada и всех 1549 его членов, которые работают в филиале авиакомпании Rouge.

Напомним, в МВД Украины ранее сообщали, что за увольнение руководителям может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности.

Также РБК-Украина писало, что коронавирус приведет к банкротству большинство авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации.