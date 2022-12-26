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Число жертв снежной бури в США снова возросло

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Понедельник 26 декабря 2022 03:25
Число жертв снежной бури в США снова возросло Фото: Число жертв снежной бури в США снова возросло (twitter.com/NWSBUFFALO)
Автор: Олег Васкив

Снежная буря, которая свирепствует в Соединенных Штатах, уже унесла жизни не менее 34 человек. Масштабы непогоды продолжают расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NPR.

Некоторые американцы застряли внутри своих домов. Были также обесточены десятки тысяч зданий и предприятий.

"По данным Национальной метеорологической службы, около 60% населения США столкнулись с предупреждениями о снежной буре", - пишут СМИ.

Из-за непогоды сотни авиарейсов уже отменены. По состоянию на 25 декабря отменили около 1 707 внутренних и международных рейсов.

Напомним, в США началась сильная снежная буря, более миллиона жителей остались без света.

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