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На родовищі нафти в Росії витекло близько 10 тонн палива

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 07:04
На родовищі нафти в Росії витекло близько 10 тонн палива
Фото: нефтескважина (twitter/tass)

Сталася розгерметизація свердловини

У Росії стався розлив 10 тонн нафти на свердловині в Ненецькому автономному окрузі. На свердловині сталася розгерметизація.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Інцидент стався на Дюсушевському родовищі нафти на тій свердловині, яку раніше визнали аварійною. В результаті розливу палива площа забруднення нафтою склала 50 кв. м.

Наголошується, що родовище належить компанії "Полярне сяйво", яка зареєстрована в Московській області. Зараз свердловина перекрита. Територію від нафти зачищають сорбентами. Щоб повністю ліквідувати наслідки витоку нафти - знадобиться 5 днів.

Зазначимо, це не перший випадок витоку нафти на свердловинах в Росії. Так, 29 травня сталася розгерметизація одного з резервуарів з нафтою, пальне розлилося на проїжджу частину технологічної дороги, в результаті загорівся автомобіль.

Тоді розлилося близько 20 тис. тонн нафтопродуктів, пальне потрапило в прісні води, була оголошена надзвичайна ситуація. За фактом було порушено чотири кримінальні справи.

Нагадаємо, нещодавно країни ОПЕК+, в групу яких входить і Росія, домовилися продовжити скорочення видобутку нафти до кінця липня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України нефтьнефтебазаУтечка
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