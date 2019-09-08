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Ураган "Доріан" наближається до Канади

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 03:56
Ураган "Доріан" наближається до Канади
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

"Доріан" рухається з максимально стійкими вітрами зі швидкістю 140 км на годину

Ураган "Доріан", який раніше обрушився на Багамські острови, трохи ослаб, але очікується, що він досягне Канади, а саме Нової Шотландії і Ньюфаундленду "з ураганними вітрами" в суботу. Про це повідомили в Національному центрі ураганів США, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що "Доріан" рухається з максимально стійкими вітрами зі швидкістю 140 км на годину.

Однак, перш ніж обрушитися на Канаду, "Доріан" у суботу вдень продовжив рух через територію Массачусетсу, а потім штату Мен.

Він досяг мису Хаттерас, Північна Кароліна, в п'ятницю вранці після того, як з урагану 1-ї категорії він став тропічним штормом і генерував у торнадо, супроводжуваний повенями в прибережних районах Північної та Південної Кароліни.

Після виходу на сушу "Доріан" почав зворотний рух в Атлантичний океан і продовжив шлях уздовж східного узбережжя США.

Зі слів губернатора Північної Кароліни Роя Купера, "суттєве занепокоєння викликає стан сотень людей, що потрапили в пастку на острові Окракок" на смузі "Зовнішні мілини".

Перед тим, як дістатися узбережжя США, "Доріан" спустошив Багамські острови, де зараз тисячі людей беруть участь у роботах із ліквідації наслідків надзвичайно потужного урагану 5-ї категорії.

Нагадаємо, кількість жертв потужного урагану "Доріан", який обрушився на Багамські острови, зросла до 43 осіб. Очікується, що кількість жертв зростатиме, тому що велика кількість жителів постраждалих островів вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах перевищила 40 Ураган "Доріан" ослаб до першої категорії
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