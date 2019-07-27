В Канаді сталася аварія гідролітака, є жертви

За 100 кілометрів до західного узбережжя Канади сталася катастрофа невеликого гідролітака, в результаті чого загинули 4 людини та ще 5 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

Як повідомляється, катастрофа гідролітака Cessna 208 сталася на острові Адденброк, що за 100 км від міста Порт-Харді в Британській Колумбії. В результаті інциденту загинули 4 людини, ще п'ять - постраждали. Всі постраждалі були доправлені до лікарні, двоє знаходяться в критичному стані.

Зазначається, що літак здійснював чартерний рейс на острів Калверт, що розташований поблизу з островом Адденброк. Катастрофа могла статися через погодні умови - дощ та погану видимість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 26 липня в Чернівецькій області сталася аварія дельтаплану. В результаті падіння дельтаплану постраждали дві людини, вони були відразу госпіталізовані. Причини авіакатастрофи наразі з'ясовуються.

Крім того, у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

РБК-Україна писало, що в результаті авіакатастрофи невеликого літака в Альпах загинули щонайменше 3 людини. Літак врізався в скелю на висоті майже 2300 метрів неподалік від міста Лейташ, що на кордоні з Німеччиною.