У Канаді прогриміли 5 землетрусів

В Канаді пролунало п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC.

Землетруси сталися за 100 км від міста Порт Гарді. Перше - було близько 8 ранку силою 5,1 бала. До 12 гриміло ще двічі (магнітудою 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами в 6,0 і 4,8.

За останньою інформацією постраждалих в результаті стихійного лиха немає. Загроза цунамі відсутня.

Сейсмолог Ендрю Шеффер порівняв землетрус з великою вантажівкою, яка проїжджає неподалік. Крім цього, він зазначив, що канадці навіть не відчули підземельних поштовхів.

Нагадаємо, в результаті землетрусу на Філіппінах загинули щонайменше чотири людини.

Крім того, в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 осіб, двоє вважаються зниклими без вісті.

Також в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. За останніми даними загинули 48 осіб.