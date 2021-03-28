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У Канаді невідомий з ножем напав на людей в бібліотеці, сім осіб постраждали

Автор: Инна Собора

В районі Північного Ванкувера (Канада) чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці. В результаті випадкової серії ножових поранень загинула жінка, ще шість осіб отримали поранення.

Про це пише Global News.

Напад стався близько 13:45 за місцевим часом. Район був переповнений людьми у вихідний день, в бібліотеці проводили розпродаж.

В результаті нападу затримали одного підозрюваного. Поліція заявила, що він діяв поодинці.

Свідки розповіли, що підозрюваний почав нападати на людей в бібліотеці, перш ніж вийти на вулицю.

"Я була в кімнаті бібліотечного співтовариства, і відразу ж за дверима ми чуємо крики, і всі зупинилися і втупилися, всі почали вибігати через бічні двері", - сказала Мері Крейвер, яка в той час була присутня на книжковій розпродажу.

Раніше на півдні Швеції молодий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті інциденту отримали поранення вісім чоловік.

Нагадаємо, на заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб.

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