У Швеції при нападі з ножем постраждали вісім осіб
На півдні Швеції молодий чоловік напав з ножем на перехожих. В результаті інциденту отримали поранення вісім осіб.
Інцидент стався в центрі міста Ветланда. Про подію повідомили мешканці міста телефоном.
За даними правоохоронців, 20-річний чоловік напав з ножем на людей. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, проте пізніше з'ясувалося, що постраждали вісім людей. Деякі з них отримали серйозні поранення.
ALERTE INFO - #Suède : Au moins huit blessés suite à une attaque au couteau à #Vetlanda dans le comté de #Jönköping. La police a ouvert le feu sur le suspect, qui a été transporté à l'hôpital. #VetlandaAttack #Terror #terrorisme #terroriste #Sweden #SwedenAttack pic.twitter.com/y5Y5bF6dCX— FranceNews24 (@FranceNews24) March 3, 2021
Прибула на місце злочину поліція відкрила вогонь по нападнику. Чоловік був нейтралізований і доставлений в лікарню, де зараз знаходиться під наглядом співробітників правоохоронних органів. Характер поранень не розкривається.
Мотиви зловмисника поки невідомі, але в поліції припускають наявність у нього терористичних цілей.
Video p å skottlossningen #Vetlanda https://t.co/peKwlE0apK pic.twitter.com/ZRkvwYeJ6X—
Нагадаємо, на заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.
Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.