В Канаде неизвестный с ножом напал на людей в библиотеке, семь человек пострадали

В районе Северного Ванкувера (Канада) мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. В результате случайной серии ножевых ранений погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.
Об этом пишет Global News.
Нападение произошло это около 13:45 по местному времени. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу.
В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку.
Свидетели рассказали, что подозреваемый начал нападать на людей в библиотеке, прежде чем выйти на улицу.
"Я была в комнате библиотечного сообщества, и сразу же за дверью мы слышим крики, и все остановились и уставились, все начали выбегать через боковую дверь", - сказала Мэри Крейвер, которая в то время присутствовала на книжной распродаже.
Ранее на юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.
Напомним, на западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек.