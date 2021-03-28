UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Канаде неизвестный с ножом напал на людей в библиотеке, семь человек пострадали

Автор: Инна Собора

В районе Северного Ванкувера (Канада) мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. В результате случайной серии ножевых ранений погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Об этом пишет Global News.

Нападение произошло это около 13:45 по местному времени. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу.

В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку.

Свидетели рассказали, что подозреваемый начал нападать на людей в библиотеке, прежде чем выйти на улицу.

"Я была в комнате библиотечного сообщества, и сразу же за дверью мы слышим крики, и все остановились и уставились, все начали выбегать через боковую дверь", - сказала Мэри Крейвер, которая в то время присутствовала на книжной распродаже.

Ранее на юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.

Напомним, на западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нападениенож
Читайте также
Под Харьковом напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие
В Мексике во время вооруженного нападения погибли более 10 человек
Прогноз погоды