У Канаді назвали теми зустрічі Зеленського та Трюдо

Президент України Володимир Зеленський та

2 липня 2019 року. Сторони обговорять створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським, під час якої буде підтверджена прихильність Канади народу України, і обговорю шляхи поглиблення економічного партнерства та створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в АП повідомили, що президент відвідає з робочим візитом Канаду. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляла, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.