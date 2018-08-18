В Канаді при аварії літака загинули три людини
Всього на борту Cessna 206 перебувало п'ятеро осіб, двоє вижили
На північному заході Канади під час аварії легкомоторного літака загинули три людини. Про це повідомляє CBC News.
Пригода з легкомоторным літаком Cessna 206 сталася біля села Форт-Сімпсон і озера Літл Доктор.
За інформацією видання, літак, що належить компанії Simpson Air, наразі знаходиться в озері.
Загалом на його борту перебувало п'ять осіб, двоє, пілот і пасажир, вижили, їх оглянули медики, після чого відпустили додому.
Зазначається, що слідчі прибудуть у регіон тільки в понеділок, 20 серпня, зараз на місці події працює поліція.
Нагадаємо, в італійській провінції Тревізо дві людини загинули, коли легкомоторний літак Piper PA-18 Super Cub зіткнувся з кабелем високої напруги. Працівникам рятувальних служб довелося діставатися місця трагедії вертольотом. До прибуття рятувальників на місце події, обидві людини, що були на борту, встигли обгоріти.