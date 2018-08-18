В Канаді при аварії літака загинули три людини

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 05:25
Фото: Cessna 206 (Simpson Air & Nahanni Mountain Lodge/Facebook)
Фото: Cessna 206 (Simpson Air & Nahanni Mountain Lodge/Facebook)

Всього на борту Cessna 206 перебувало п'ятеро осіб, двоє вижили

На північному заході Канади під час аварії легкомоторного літака загинули три людини. Про це повідомляє CBC News.

Пригода з легкомоторным літаком Cessna 206 сталася біля села Форт-Сімпсон і озера Літл Доктор.

За інформацією видання, літак, що належить компанії Simpson Air, наразі знаходиться в озері.

Загалом на його борту перебувало п'ять осіб, двоє, пілот і пасажир, вижили, їх  оглянули медики, після чого відпустили додому.

Зазначається, що слідчі прибудуть у регіон тільки в понеділок, 20 серпня, зараз на місці події працює поліція.

Нагадаємо, в італійській провінції Тревізо дві людини загинули, коли легкомоторний літак Piper PA-18 Super Cub зіткнувся з кабелем високої напруги. Працівникам рятувальних служб довелося діставатися місця трагедії вертольотом. До прибуття рятувальників на місце події, обидві людини, що були на борту, встигли обгоріти.

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