В Канаде при крушении самолета погибли три человека

Всего на борту Cessna 206 находилось пять человек, двое выжили

На северо-западе Канады при крушении легкомоторного самолета погибли три человека. Об этом сообщает CBC News.

Происшествие с легкомоторным самолетом Cessna 206 произошел около деревни Форт-Симпсон и озера Литл Доктор.

По информации издания, самолет, принадлежащий компании Simpson Air, на данный момент находится в озере.

Всего на его борту находилось пять человек, двое, пилот и пассажир, выжили, их осмотрели медики, после чего отпустили домой.

Отмечается, что следователи прибудут в регион только в понедельник, 20 августа, сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним, в итальянской провинции Тревизо два человека погибли, когда легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub столкнулся с кабелем высокого напряжения. Сотрудникам спасательных служб пришлось добираться места трагедии вертолетом. К прибытию спасателей к месту происшествия, оба человека, которые находились на борту, успели обгореть.