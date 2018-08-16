В Італії при зіткненні літака з проводами загинуло 2 людини

Під час польоту літак зіткнувся з кабелем лінії високої напруги

В італійській провінції Тревизо загинули дві людини, коли легкомоторний літак Piper PA-18 Super Cub зіткнувся з кабелем високої напруги. Про це повідомляє агентство ANSA.

Трагедія сталася близько 19:00 за місцевим часом. Літак впав в русло річки П'яве. Працівникам рятувальних служб довелося добиратися місця трагедії вертольотом.

У момент прибуття рятувальників до місця події, обидві людини, що знаходилися всередині борту встигли обгоріти.

Нагадаємо, в Канаді при катастрофі ретро-літака постраждали 5 осіб. Усі п'ятеро постраждалих, які перебували на борту літака, були госпіталізовані.