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У Швеції в результаті аварії літака загинули дев'ять осіб

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 18:29
У Швеції в результаті аварії літака загинули дев'ять осіб
Ілюстративне фото (www.aa.com.tr)

Недалеко від міста Умео в північній провінції Вестерботтен розбився спортивний літак

Спортивний літак, на борту якого знаходилися дев'ять осіб, розбився недалеко від шведського міста Умео в північній провінції Вестерботтен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомляє The Local.

Повідомляється, що сигнал тривоги надійшов в Центр порятунку на моря та в повітрі в 15:00 по Києву. Причини аварії з'ясовуються. Відомо, що аварія сталася під час зльоту.

За даними поліції, на борту літака моделі GA8 Airvan перебували парашутисти. Літак впав на острів недалеко від аеропорту Умео. Всі люди, які знаходилися на борту, загинули.

Нагадаємо, сьогодні в Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне Великописарівського району чоловік загинув в результаті падіння вертольота. У Сумській області поблизу населеного пункту Яблучне Великописарівського району чоловік загинув в результаті падіння вертольота.

Раніше в районі Багамських островів в результаті краху вертольота загинули сім осіб, серед яких мільярдер і вугільний магнат Кріс Клейн. Вертоліт прямував з одного з островів у Форт-Лодердейл (штат Флорида). Він зник незабаром після зльоту. Як повідомляється, одним з семи загиблих виявився мільярдер і вугільний магнат Кріс Клейн. Співчуття у зв'язку з його смертю вже висловив губернатор Західній Вірджинії Джим Джастіс. За даними Forbes, статок Клайна оцінюється в 1,8 млрд доларів.

 

 

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