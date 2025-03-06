Украинцы в Канаде. Какую работу предлагают беженцам и можно ли сейчас эмигрировать

Канада приняла почти 300 тысяч беженцев из Украины. На днях страна объявила о продлении срока временной защиты наших граждан, он предоставляет разрешение на легальное проживание и трудоустройство в течение 3 лет.

РБК-Украина расспросило экспертов из компании по трудоустройству в Канаде MV Group о том, какую работу предлагают украинцам и можно ли сейчас эмигрировать в Канаду.

Какую работу предлагают украинцам в Канаде

После начала полномасштабной войны в Украине Канада запустила специальную программу CUAET, которая позволяла нашим гражданам получить временную защиту.

"Украинцы и члены их семей, которые переехали за визами CUAET, постепенно интегрируются в канадское общество. Большая часть успешно работает по разным профессиям, уже имеет свой бизнес, подтверждает полученное в Украине образование, получает документы на постоянное проживание", - говорит директор по развитию компании по трудоустройству в Канаде MV Group Николай Галиняк.

Он отмечает, что несмотря на завершение помощи от Правительства Канады по выплатам и обеспечению жильем на первое время, украинцы уже научились самостоятельно решать свои проблемы и хорошо справляются с вызовами в новой стране.

"Украинцы устроились на самые разные работы: от рабочих на заводах и фабриках, водителей, строителей и до бухгалтеров и фармацевтов. Для высококвалифицированной работы надо предварительно подтвердить дипломы. Предложения зависят от местного рынка труда, где поселяются украинцы, и уровня владения языком. Золотое правило: чем лучше английский, тем выше шансы на профессиональный успех в Канаде", - говорит Галиняк.

Неквалифицированным работникам, которые устраивается на свою первую работу в Канаде без надлежащего знания английского, платят минимальную часовую ставку.

Оплата стартует от 14 канадских долларов в час. Если отрасль регулируется на федеральном уровне - то 17,30 канадских долларов в час. Высококвалифицированным специалистам с надлежащим знанием английского платят не менее 40 долларов в час.

Можно ли сейчас эмигрировать в Канаду

С лета 2023 года по программе CUAET не принимают заявки, но выехать в Канаду можно на основе общих правил.

"Есть программы как временного трудоустройства по контракту на несколько лет, так и провинциальные и федеральные программы иммиграции. Перспективные варианты для украинцев открываются через выезд по квалифицированным рабочим специальностям, например строительство, мясопереработка и т. д., и высококвалифицированным специальностям, например ІТ", - говорит специалист иммиграционного отдела Алексей Джура.

По его словам, все варианты выезда объединяют требования от заявителя:

наличие официального опыта по специальности;

средний уровень английского, подтвержденный сертификатом (традиционно украинцы сдают IELTS);

наличие определенного уровня образования.

"Заявки подаются онлайн через официальные сайты Министерства Иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC). Инструкции и алгоритм четко прописаны, и нужно пользоваться только официальной информацией о продлении разрешений. Инструкции содержат перечень необходимых анкет, документов от заявителя и т.д.", - говорит Джура.

Кандидаты на въезд в страну должны оплатить пошлину за рассмотрение заявления и получение нового разрешения. Для рабочего разрешения эта сумма вместе составляет 255 канадских долларов.

Заявление можно подать самостоятельно или воспользоваться услугами лицензированных иммиграционных консультантов. Специализированная помощь способствует снижению рисков ошибки или неточностей при подаче заявления.

Сейчас украинцы могут эмигрировать в Канаду на стандартных условиях (фото: Freepik)

Федеральное и провинциальные правительства Канады предоставили широкие возможности упрощенно подать документы для получения статуса постоянного проживания, что потом откроет путь к получению канадского гражданства.

"До 22 октября 2024 года действовала программа приема документов на получение статуса постоянного проживания от украинцев, близкие родственники которых уже были гражданами или постоянными жителями Канады. Сейчас поданные документы на рассмотрении", - добавляет Джура.

В общем, в 2024 году 6 780 граждан Украины получили статус постоянного жителя Канады, заняв 16 место среди всех наций. Ожидается, что в 2025 году результаты повысятся, потому что Канада и в дальнейшем остается благосклонна к иммиграции и всячески поддерживает украинцев.