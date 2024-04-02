Смогут ли украинцы остаться в Канаде после окончания срока действия виз

Канада не отправит домой ни одного украинца, прибывшего по программе CUAET, пока идет война с Россией, даже если срок действия их виз закончится. Об этом сказал министр иммиграции Марк Миллер.

Министр иммиграции Канады пообещал, что страна не будет отправлять украинцев на родину, охваченную войной, даже если у них истечет срок действия визы. Ранее министр иммиграции сказал, что продление программы CUAET (Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки) не рассматривается.

"Мы никого не возвращаем перед лицом агрессии такого ядерного агрессора, как Россия, и до тех пор, пока идет война. Мы ищем несколько способов убедиться, что люди здесь, в Канаде, в безопасности и приняты, включая почти 300 000 человек, которые сейчас бегут от войны в Украине", – сказал Марк Миллер.

С 17 марта 2022 года по 27 февраля 2024 года Служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) получила 1 189 320 заявлений по программе временного проживания CUAET. Из них было одобрено 960 091, но приехали в Канаду только четверть тех, кому предоставили визу – 248 726 украинцев.

Согласно опросам, примерно 90% украинцев, приехавших в Канаду в рамках временных мер из-за войны в Украине, хотят остаться в стране. Но CUAET дает возможность находиться в Канаде в течение трех лет в качестве временных жителей с разрешением на работу и учебу.

Общественные организации призывают правительство Канады дать украинцам возможность получить разрешение на постоянное проживание.

"Мы знаем, что работодатели колебались по найму, обучению и продвижению украинцев, зная, что их разрешение на работу истекает через год", – отметил основатель организации канадской организации Pathfinders for Ukraine Рэндалл Баран-Чонг.