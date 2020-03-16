Канада закриває кордон через коронавірус

Фото: Джастін Трюдо (flickr.com lestudio1)

Канадський прем'єр Джастін Трюдо розповів, кому заборонять в'їзд до країни

У зв'язку з пандемією коронавірусу Канада закриває свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, люди з симптомами COVID-19, незалежно від їх місцезнаходження, навіть не зможуть потрапити на борт літака, який буде летіти в Канаду.

"Ми все ще можемо уповільнити поширення цього вірусу. Настав час прийняти всі запобіжні заходи, щоб убезпечити людей", - зазначив Трюдо.

При цьому канадський прем'єр заявив про "деякі винятки" щодо громадян США.

"Це обмеження дозволить визначити деякі винятки, в тому числі для екіпажів літаків, дипломатів, найближчих родичів канадських громадян і, в даний час, громадян США", - сказав Трюдо.

За даними університету Джона Хопкінса, коронавірусом в Канаді заразилися вже 375 осіб. Про смертельні випадки не повідомлялося.

Нагадаємо, у дружини канадського прем'єра Софії Грегуар Трюдо виявили коронавірус. Глава уряду Канади відправився на карантин. При цьому у самого Трюдо жодних симптомів інфекції не було виявлено.

Також РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з пандемією коронавірусу, припинив роботу канадський парламент.