Канада закрывает границу из-за коронавируса

Фото: Джастин Трюдо (flickr.com lestudio1)

Канадский премьер Джастин Трюдо рассказал, кому запретят въезд в страну

Из-за пандемии коронавируса Канада закрывает свои границы для людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, люди с симптомами COVID-19, независимо от их местонахождения, даже не смогут попасть на борт самолета, который будет лететь в Канаду.

"Мы все еще можем замедлить распространение этого вируса. Настало время принять все меры предосторожности, чтобы обезопасить людей", - отметил Трюдо.

При этом канадский премьер заявил о "некоторых исключениях" в отношении граждан США.

"Эта мера позволит определить некоторые исключения, в том числе для экипажей самолетов, дипломатов, ближайших родственников канадских граждан и, в настоящее время, граждан США", - сказал Трюдо.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в Канаде заразились уже 375 человек. О смертельных случаях не сообщалось.

Напомним, у жены канадского премьера Софии Грегуар Трюдо обнаружили коронавирус. Глава правительства Канады отправился на карантин. При этом у самого Трюдо никаких симптомов инфекции не было обнаружено.

Также РБК-Украина сообщало, что в связи с пандемией коронавируса, прекратил работу канадский парламент.