Канада зупинила роботу парламенту через коронавірус

Фото: будівля парламенту Канади (flickr.com mikebrowne)

Парламент буде закритий до 20 квітня

Парламент Канади призупинив роботу до 20 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Huffington Post Canada.

До такого рішення одноголосно прийшли всі політичні партії, представлені в канадському парламенті.

Зупинка законодавчого органу, втім, не вплине на роботу уряду. Міністри, як і раніше будуть мати право витрачати державні кошти для реагування на спалах коронавірусу.

"Ми зіштовхнемося з цим разом, і ми впораємося з цим разом", - заявив лідер ліберальної палати Пабло Родрігес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знаходиться на карантині після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19.

Наразі відомо щонайменше про 138 випадків зараження коронавірусом в Канаді. Всього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 заразилися понад 130 тис. людей. Від вірусу померли майже 5 тис. осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ВООЗ вважає передчасними прогнози щодо спаду пандемії коронавірусу у всьому світі.