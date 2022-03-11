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Британія і Канада вводять нові санкції проти російських депутатів та олігархів

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П'ятниця 11 березня 2022 13:57
Британія і Канада вводять нові санкції проти російських депутатів та олігархів Фото: Канада і Британія вводять нові санкції проти Ф (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Канади і Британії анонсувала нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб. Серед них депутати Держдуми і олігарх Роман Абрамович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Frontier Post.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що уряд прийняв рішення ввести санкції проти 386 депутатів Держдуми Росії, які голосували за визнання "ЛДНР", що стало приводом для вторгнення.

"Ми переслідуємо тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиску і продовжимо закручувати гайки на російську економіку за допомогою санкцій", - заявила глава МЗС.

Крім того, Трасс додала, що Великобританія з початку війни ввела санкції щодо понад 500 російських фізичних осіб, організацій і дочірніх компаній.

Також про введення економічних санкцій заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час робочого візиту до Польщі.

Він заявив, що Канада вводить санкції проти олігарха Романа Абрамовича і ще чотирьох російських бізнесменів, а також щодо 32 військових організацій Росії.

За словами Трюдо, Абрамович є великим акціонером британської багатонаціональної виробничої компанії Evraz, яка управляє сталеливарним заводом в канадській Реджайні.

Нагадаємо, Європейська комісія має намір подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити ще 500 млн євро.

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