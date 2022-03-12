Канада прийме частину українських біженців з Польщі

Прем'єр-міністр Канади запропонував перемістити частину біженців з України до Північної Америки. Для цього будуть використовуватися канадські літаки. Під час зустрічі Дуда сказав, що його країна прийняла близько 1,5 мільйона з приблизно двох мільйонів осіб, які втекли від російського вторгнення.

Дуда заявив, що поки Польща справляється з кризою, але побоюється, що вже через кілька днів може виникнути більш серйозна проблема, і без допомоги Канади буде вже не обійтися. Також президент Польщі закликав Канаду усунути якомога більше перешкод для біженців.

Прем'єр-міністр Канади під час зустрічі також оголосив, що країна збільшить пожертвування Червоному Хресту на 20 мільйонів доларів. Трюдо також заявив, що його уряд інвестує 117 мільйонів доларів у прискорення процесу подачі заяв про надання статусу біженця.