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Канада прийме частину українських біженців з Польщі

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Канада, Субота 12 березня 2022 05:18
Канада прийме частину українських біженців з Польщі Джастін Трюдо (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вислухав актуальну інформацію про близьку кризу біженців з України, яка захльостує Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Прем'єр-міністр Канади запропонував перемістити частину біженців з України до Північної Америки. Для цього будуть використовуватися канадські літаки. Під час зустрічі Дуда сказав, що його країна прийняла близько 1,5 мільйона з приблизно двох мільйонів осіб, які втекли від російського вторгнення.

Дуда заявив, що поки Польща справляється з кризою, але побоюється, що вже через кілька днів може виникнути більш серйозна проблема, і без допомоги Канади буде вже не обійтися. Також президент Польщі закликав Канаду усунути якомога більше перешкод для біженців.

Прем'єр-міністр Канади під час зустрічі також оголосив, що країна збільшить пожертвування Червоному Хресту на 20 мільйонів доларів. Трюдо також заявив, що його уряд інвестує 117 мільйонів доларів у прискорення процесу подачі заяв про надання статусу біженця.

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