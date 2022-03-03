Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами
Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження пересування російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткове озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.
"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.
Вона додала, що в якості військової допомоги Україні Канада направить:
- до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;
- до 7 500 ручних гранат.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність надати протитанкову зброю Україні.
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