Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження пересування російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткове озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.

Вона додала, що в якості військової допомоги Україні Канада направить:

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність надати протитанкову зброю Україні.

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