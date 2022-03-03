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Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами

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Оттава, Четвер 03 березня 2022 20:19
Канада виділить Україні фінансування на супутникове стеження за російськими військами Фото: Міністр оборони Канади Аніта Ананд (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що прийнято рішення виділити Україні фінансування для відстеження пересування російської армії з космосу. Також українським військовим направлять додаткове озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Канади.

"Фінансування допоможе українським військовим відстежувати пересування російських військ за допомогою сучасних супутникових зображень", - написала Ананд.

Вона додала, що в якості військової допомоги Україні Канада направить:

  • до 4 500 реактивних протитанкових установок М72;
  • до 7 500 ручних гранат.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитися від російської нафти і готовність надати протитанкову зброю Україні.

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