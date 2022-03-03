Канада выделит Украине финансирование на спутниковое слежение за российскими войсками

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что принято решение выделить Украине финансирование для отслеживания передвижения российской армии из космоса. Также украинским военным направят дополнительные вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Канады.

Она добавила, что в качестве военной помощи Украине Канада направит:

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении полностью отказаться от российской нефти и готовности поставить противотанковое оружие Украине.

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