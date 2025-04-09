Канада вводит встречные тарифы в ответ на пошлины США

Сегодня, 9 апреля Канада ввела встречные тарифы на транспортные средства из США, отвечая на новые торговые ограничения, введенные американским правительством.

Тарифы на уровне 25 процентов будут наложены на все автомобили, которые не соответствуют требованиям соглашения Канада-США-Мексика (CUSMA), а также на транспортные средства, имеющие содержание, которое не происходит из Канады или Мексики.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что этот шаг является ответом на торговый кризис, вызванный политикой президента США Дональда Трампа.

"Президент Трамп вызвал этот торговый кризис - и Канада реагирует целенаправленно и с силой", - отметил Карни в своем сообщении социальной сети Х.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань также сообщил, что новые контрмеры, объявленные на прошлой неделе в ответ на необоснованные тарифы США на автомобильную промышленность Канады, вступили в силу 9 апреля

"Канада продолжает решительно реагировать на все необоснованные и необоснованные тарифы, введенные Соединенными Штатами на канадскую продукцию. Правительство решительно настроено на скорейшую отмену этих тарифов США и защиту канадских рабочих, бизнеса, экономики и промышленности", - подчеркнул он.