Канада ввела санкції проти Росії

Канада ввела санкції проти Сєчіна, Костіна і Якуніна

Правительство Канады 15 марта расширило санкционный список в отношении России. Под ограничения попали, в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД РФ Владимир Якунин. Об этом говорится на сайте правительства страны.



Кроме того, санкции ввели против полпреда президента РФ в Южном округе Владимира Устинова, сына Аркадия Ротенберга Игоря, главы Роскомнадзора Александра Жарова, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.

Из юридических лиц под санкции попали "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж мост", Объединенная авиастроительная корпорация.

Напомним, сегодня США ужесточили санкции против России,введенные из-за ситуации в Украине. Минфин США расширил санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сегодня также Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе.