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Китай попередив ЄС про конфронтацію через санкції

Новость на русском → Пекін, Вівторок 16 березня 2021 13:45
Китай попередив ЄС про конфронтацію через санкції Фото: прапор Китаю (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китай попередив ЄС у вівторок, 16 березня, про можливу конфронтацію, якщо будуть прийняті санкції через порушення прав уйгурів в Сіньцзяні та реформу виборчої системи в Гонконзі.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Хочу підкреслити, що санкції - це розбирання. Санкції, засновані на брехні, можуть бути витлумачені як навмисний напад на безпеку і розвиток Китаю", - попередив посол Китаю в ЄС Чжан Хв в ході дискусії, організованій Європейським центром політики ЄС у Брюсселі.

"Уряд Китаю несе відповідальність за захист безпеки і благополуччя людей в Китаї", - сказав китайський дипломат.

Посол додав, що Китай хоче діалогу і намагається уникнути зіткнень. Він також зазначив, що Китай не відступить, якщо ЄС продовжить наполягати на конфронтації.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що глава Госсдепартаменту США відправиться в турне по Азії на тлі погроз з боку Китаю.

Раніше Міноборони Німеччини попередило про військову загрозу Китаю і Росії. Відзначено, що Пекін продовжує нарощувати ядерний потенціал і поставляти зброю.

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