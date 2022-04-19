Канада ввела санкції проти глави Центробанку РФ, дочок Путіна і олігархів
Фото: Канада вводить санкції проти російських олігархів (flickr.com/ciska_van_geer)
Уряд Канади розширив санкції проти Росії, зокрема проти оточення Володимира Путіна. До списку санкцій потрапили ще 14 олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади.
Відзначається, що санкції ввели відносно близьких соратників російського режиму і членів їх сімей. У список потрапили:
- Петро Авен (бізнесмен, співзасновник "Альфа-Банку");
- Олег Бойко (підприємець, міжнародний інвестор);
- Михайло Фрідман (олігарх, співзасновник "Альфа-Банку");
- Михайло Гуцерієв (бізнесмен, власник "РуссНафти");
- Ігор Макаров (підприємець);
- Ельвіра Набіулліна (глава Центробанку Росії);
- Сергій Ролдугін (віолончеліст, диригент і підприємець);
- Олександр Торшин (сенатор, держдіяч, колишній заступник голови Центробанку);
- Олександр Пономаренко (голова Міжнародного аеропорту Шереметьєво);
- Герман Хан (бізнесмен, співзасновник "Альфа-Банку");
- Катерина Тихонова (дочка президента РФ Володимира Путіна);
- Марія Воронцова (дочка президента РФ Володимира Путіна);
- Марія Лаврова (дружина глави МЗС РФ Сергія Лаврова);
- Катерина Винокурова (дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова).
Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти 33 російських оборонних підприємств.
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