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Канада ввела санкції проти глави Центробанку РФ, дочок Путіна і олігархів

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Оттава, Вівторок 19 квітня 2022 18:08
Канада ввела санкції проти глави Центробанку РФ, дочок Путіна і олігархів Фото: Канада вводить санкції проти російських олігархів (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Канади розширив санкції проти Росії, зокрема проти оточення Володимира Путіна. До списку санкцій потрапили ще 14 олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади.

Відзначається, що санкції ввели відносно близьких соратників російського режиму і членів їх сімей. У список потрапили:

  • Петро Авен (бізнесмен, співзасновник "Альфа-Банку");
  • Олег Бойко (підприємець, міжнародний інвестор);
  • Михайло Фрідман (олігарх, співзасновник "Альфа-Банку");
  • Михайло Гуцерієв (бізнесмен, власник "РуссНафти");
  • Ігор Макаров (підприємець);
  • Ельвіра Набіулліна (глава Центробанку Росії);
  • Сергій Ролдугін (віолончеліст, диригент і підприємець);
  • Олександр Торшин (сенатор, держдіяч, колишній заступник голови Центробанку);
  • Олександр Пономаренко (голова Міжнародного аеропорту Шереметьєво);
  • Герман Хан (бізнесмен, співзасновник "Альфа-Банку");
  • Катерина Тихонова (дочка президента РФ Володимира Путіна);
  • Марія Воронцова (дочка президента РФ Володимира Путіна);
  • Марія Лаврова (дружина глави МЗС РФ Сергія Лаврова);
  • Катерина Винокурова (дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова).

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти 33 російських оборонних підприємств.

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