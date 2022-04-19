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Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и олигархов

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Оттава, Вторник 19 апреля 2022 18:08
Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и олигархов Фото: Канада вводит санкции против российских олигархов (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Канады расширило санкции против России, в частности против окружения Владимира Путина. В санкционный список попали еще 14 олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.

Отмечается, что санкции ввели в отношении близких соратников российского режима и членов их семей. В список попали:

  • Петр Авен (бизнесмен, соучредитель "Альфа-банка");
  • Олег Бойко (предприниматель, международный инвестор);
  • Михаил Фридман (олигарх, соучредитель "Альфа-банка");
  • Михаил Гуцериев (бизнесмен, владелец "РуссНефти");
  • Игорь Макаров (предприниматель);
  • Эльвира Набиуллина (глава Центробанка России);
  • Сергей Ролдугин (виолончелист, дирижер и предприниматель);
  • Александр Торшин (сенатор, госдеятель, бывший замглавы Центробанка);
  • Александр Пономаренко (председатель Международного аэропорта Шереметьево);
  • Герман Хан (бизнесмен, соучредитель "Альфа-банка");
  • Катерина Тихонова (дочь президента РФ Владимира Путина);
  • Мария Воронцова (дочь президента РФ Владимира Путина);
  • Мария Лаврова (жена главы МИД РФ Сергея Лаврова);
  • Екатерина Винокурова (дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова).

Напомним, ранее Канада ввела санкции против 33 российских оборонных предприятий.

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